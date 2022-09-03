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Giriş Tarihi: 4.9.2022

Sabah yazdı can dostlar ölmekten kurtuldu

Bursa’da 200’den fazla sokak hayvanının bakıldığı barınakta borçlar nedeniyle mama dahi alınamaz oldu. Bir işadamı, 57 bin TL bağışta bulundu, can dostlar açlıktan kurtuldu

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Sabah yazdı can dostlar ölmekten kurtuldu
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hayvansever Emrullah İlmen ve iki arkadaşı tarafından kurulan barınak, yaşlı, hasta, yaralı ve zor durumda olan yüzlerce köpek ve kediye kapılarını açtı. Duyarlı vatandaşların mama bağışlarıyla ve toplanan yemek artıklarıyla beslenen can dostların sayısı artarken, mama bağışının azalması kara kara düşündürmeye başladı. İlmen ve bazı gönüllüler, kasapları tek tek gezerek kemik toplamaya başladı. Kaynatılan kemiklerin suyuna un ekleyen İlmen, hayvanlar aç kalmasın diye büyük çaba harcadı. Bu sırada piyasadan veresiye mama alımı da yapıldı. Barınakta yaşanan mama ve maddi kriz gittikçe büyüdü. Açlıkla karşı karşıya kalan 200'den fazla can dostun yardım çığlığını SABAH duydu. Ölmek üzere olan hayvanların çaresizliğini manşetlerine taşıdı. Haberi okuyan Bursalı işadamı Tamer İşler, 57 bin TL bağışta bulundu. 40 bin liralık mama borcu kapandı, can dostlar yeniden hayata bağlandı.



'NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ'
Yaşadıkları büyük sıkıntıyı bir nebze de olsa atlatan ve sokak hayvanlarını yeniden doyurmaya başlayan Emrullah İlmen, "SABAH'a ve duyarlı iş insanımız Tamer İşler'e ne kadar teşekkür etsek az. Şükür ki SABAH sesimizi duyurdu, Tamer Bey de bu sese kulak verdi ve yardımımıza koştu. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

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Sabah yazdı can dostlar ölmekten kurtuldu
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