SABAH yazdı, CHP’li başkan hatasından geri döndü! Şehit babasına dava açılmıştı





Oturduk sohbet ettik, mahçupluğumuzu dile getirdik. Sorunun çözülmesi için talimatlarımızı verdik. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız. İbrahim amcamızın bu olaydan dolayı bir mağduriyet yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Biz büyük bir ailenin fertleriyiz. Şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İbrahim amcama da sabır diliyorum. Onlar bizim gururumuz" dedi