SABAH yazdı, CHP’li başkan hatasından geri döndü! Şehit babasına dava açılmıştı

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde yaşayan ve oğlu Ramazan Kocadağ, 1992 yılında vatani görevini yaparken Siirt'in Eruh ilçesinde şehit olan İbrahim Kocadağ (74) ise, evinin önündeki bağımsız alana yukardan çöp atıldığı gerekçesiyle, 2 metreye 6 metre ebatlarında, derme çatma bir sundurma yaptırdı.
CHP'li Bandırma Belediyesi Şehit babası hakkında suç duyurusunda bulununca ise şehit babası Kocadağ hakkında, yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı bina yaparak imar kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
BAŞKAN YANLIŞTAN DÖNDÜ
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun, şehit babası İbrahim Kocadağ'a izinsiz yapı gerekçesiyle kesilen cezanın ardından sorunun çözülmesi talimatını verdi.
Başkan Tolga Tosun, görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kamuoyunun bildiği üzere 2020 yılında komşu şikayeti üzerine izinsiz yapılan sundurma için Şehit J. Er Ramazan Kocadağ'ın babası İbrahim Kocadağ amcamıza ceza kesilmişti. Bugün İbrahim amcamız Harp Malülü Gaziler Dul ve Yetimler Derneğimiz ile birlikte bizi ziyaret etti.
Oturduk sohbet ettik, mahçupluğumuzu dile getirdik. Sorunun çözülmesi için talimatlarımızı verdik. Üzerimize düşen ne varsa yapacağız. İbrahim amcamızın bu olaydan dolayı bir mağduriyet yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Biz büyük bir ailenin fertleriyiz. Şehidimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İbrahim amcama da sabır diliyorum. Onlar bizim gururumuz" dedi