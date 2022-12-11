SABAH yazdı, devlet sahip çıktı: Biyonik kulağı artık duyuyor

Adana'da annesi fiziksel engelli, kendisi de babası gibi doğuştan işitme engelli olan 10 yaşındaki Emir Yıkılmaz'ın sol kulağına 1 yaşında, sağ kulağına ise 6 yaşındayken devlet tarafından ücretsiz olarak biyonik kulak takıldı. Aynı zamanda hiperaktivite hastalığı da bulunan küçük Emir'e yüzde 52 işitme engeli raporu verildi. Bir gözü mavi, diğer gözü ise kahverengi olan Emir Yıkılmaz'ın biyonik kulaklığı okuldayken zarar gördü. Kulaklık, aile tarafından onarılması için yetkili firmaya gönderildi. Aile kulaklığın tamirinin garanti kapsamı dışında olduğunu öğrenince dünyaları başlarına yıkıldı. Maddi güçleri olmayan Yıkılmaz ailesi, tamir için istenilen 8 bin liralık ücreti ödeyemedi. Duymadığı için arkadaşlarıyla anlaşamayan ve bu yüzden okulda problem yaşayan Emir, bunun için okula gitmek istemedi.SABAH, küçük çocuğun yaşadığı sıkıntıyı "Yardım Edin Emir Duysun" başlığıyla gündeme getirdi. Haberi gören Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi. Emir Yıkılmaz'ın yeniden duyması ve arkadaşlarına kavuşması için kulaklığın tamir ücretini karşıladı. Ayrıca SABAH'ın haberinden sonra küçük çocuğa Türkiye'nin dört bir yanından yardım da geldi. Kulaklığına yeniden kavuşan Emir'in mutluluğu adeta gözlerinden okundu. Emir, "Çok teşekkür ediyorum , artık duyuyorum" dedi. Anne Canan Yıkılmaz da, "Tüm hayırseverlere ve Milli Eğitim Bakanlığı'na çok teşekkür ediyorum" dedi.