SABAH yazdı, mağdur aileye devlet sahip çıktı: Afgan madencinin ailesine yardım eli

Dehşete düşüren olay, 10 Kasım 2023'te Zonguldak'ta yaşandı. Ormanlık alanda bulunan yanmış cesedin kaçak maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu ortaya çıktı. Maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş, Enver Gideroğlu ve Ahmet Aydın tutuklandı. İddianamede, Afgan madencinin vagon arasına sıkışıp iş kazası geçirdiği, ocak sahiplerinin de 'Olay ortaya çıkarsa ocak kapanır' korkusuyla hareket ettikleri ifade edildi. 6 şüpheli hakkında 'İştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılaması sürerken gözler çaresizlik içinde geride kalan aileye çevrildi.Kaçak şekilde Türkiye'de bulunan, 'geçiçi koruma statüsü' başvurusu Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından reddedilen Nourtani'nin eşi Qamer Gül Meliki, Seyyid Mohammad, Pir Mohammed (16), işitme engelli Ali Rıza, Seyyid Rıza (3) ve gelini Şaziye Mohammadi (20), Ontemmuz Mahallesi'nde 2 odalı evde yaşıyor. Ailenin kira gideri, bir caminin cemaati tarafından karşılanıyor. Yardımlarla ayakta duran aileye aşevinden yemek verilirken, aile bireyleri sağlık sorunlarıyla da boğuşuyor. Ailenin dramının basında yer alması üzerine Zonguldak Valiliği harekete geçti.Haberlerin ardından, gerekli izinler verilerek herhangi bir sosyal güvencesi olmayan aile bireyleri Atatürk Devlet Hastanesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde muayene edildi. İşitme engelli Ali Rıza Nourtani'ye işitme cihazı, bacağı olmayan Seyyid Mohammad Nourtani'ye ise protez bacak reçete edildi. Cihazların ve muayenenin valilik tarafından karşılandığı ifade edildi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve İl Göç İdaresi'ne 'Allah razı olsun' diyerek seslenen Qamer Gül Meliki, "Vali ile görüştüm, bana bir belge verdi. Onunla hastaneye gidebileceğimi söyledi. Allah valimizden razı olsun. Çocuğum artık duyuyor. O da artık daha mutlu" dedi. Çocuklarının eğitim almasını istediğini belirten Meliki, "Çocuklarımın kimliklerinin açılması lazım. Çünkü açılmazsa okula da gidemezler, okula gidemedikleri sürece gelişemezler. Sigortaları olmadığı için hastaneye de gidemiyorlar" dedi. Ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker ise, "Ailenin kimlik başvurusunun kabul edilmesi, sağlık, eğitim haklarını kazanmalarını sağlaması konusunda bir başlangıç olma niteliği taşıyacaktır" diye konuştu. DHA