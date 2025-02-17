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Giriş Tarihi: 18.2.2025

SABAH yazdı o salon mühürlendi

SABAH'ın gündeme getirdiği “Ayasofya’nın Kalbinde Tarihe Hançer” haberi yetkilileri harekete geçirdi. Belediye ekipleri 1500 yıllık tarihi sarnıçta inşa edilen ruhsatsız SPA merkezini mühürledi

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Mustafa KAYA Mustafa KAYA
SABAH yazdı o salon mühürlendi

SABAH'ın dün gündeme getirdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yanında bulunan 1500 yıllık tescilli sarnıcın SPA (Masaj) merkezine döndürülmesi haberi sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Fatih Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Belediye ekipleri, Koruma Kurulu Kararları gereği, benzeri görülmemiş bir şekilde tescilli tarihi yapı içerisine havuz ve SPA merkezi inşa eden ruhsatsız işletmeyi mühürledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasında "1500 Yıllık Sarnıcı Masaj Salonuna Çevirdiler' başlıklı habere konu olan İstanbul'daki taşınmaz kültür varlığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2022 yılında kaldırma kararı verilmiş, 2023 yılında da suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

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SABAH yazdı o salon mühürlendi
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