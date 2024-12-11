SABAH yazdı Tugay geri adım attı: Çıkarılan işçiler tekrar işe alınacak

31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelir gelmez 200'e yakın işçiyi kapı önüne koyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay geçtiğimiz günlerde bir önceki başkan Tunç Soyer döneminde kurulan Kent Konseyi Şube Müdürlüğü'nü kapattı. Ardından da burada görev yapan 12 personeli kapı önüne koydu. Çalışanlar, iş akitlerinin sona erdirildiğini cep telefonlarına gelen SMS mesajı ile öğrendi. Cemil Tugay'ın yeni yıla sayılı gün kala altına imza attığı işçi kıyımı büyük yankı uyandırdı.

HABERİMİZ SES GETİRDİ

SABAH İzmir Büyükşehir Belediyesinde yaşanan işçi kıyımını 'Büyükşehir emekçileri yeni yıla işsiz girecek' başlığı ile manşetine taşıdı. Haberimizin ardından dün sabah işten çıkarılan işçilerin örgütlü olduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası yöneticileri ile bir araya gelen Tugay sendikanın 'İşten çıkarılan işçiler belediyenin başka birimlerinde görevlendirilsin' önerisini kabul etti.

MÜJDELİ HABERİ GÜL VERDİ

Müjdeli haber DİSK'e bağlı Genel İş sendikasından geldi. İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, yaptıkları görüşmede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın önerilerini kabul ettiğini, kendilerine işten çıkarmaların iptal edildiğini belirtip kapatılan Kent Konseyi Şube Müdürlüğünde görev yapan 12 kişinin belediyenin başka birimlerinde görevlendirileceğini söylediğini anlattı. İşten çıkarılan işçilerin tekrar işlerine iade edilecek olması hem işçiler hem de sendika kanadında büyük sevinçle karşılandı.