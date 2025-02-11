SABAH yazdı Tugay geri adım attı: Süresiz ücretsiz izne çıkarılan işçiler görevlerine geri döndü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay maaşları zamanında yatırılmadığı için eylem yapan 158 işçiyi geçtiğimiz hafta işten çıkardı. Tepkilerin giderek büyümesi üzerine Tugay karar değiştirerek 158 işçiyi süresiz olarak ücretsiz izne ayırdığını duyurdu. Yaşanan şok gelişme sonrası hak aradıkları için işlerinden olan işçiler eylem kararı aldı. İşçilerin örgütlü olduğu sendika da açıklama yaparak ücretsiz izne ayırma kararına karşı çıktı. İşten atılan işçilerin bir haftadır sürdürdüğü eylem mutlu sonla noktalandı.

ŞUBE BAŞKANLARI TUGAYI ZİYARET ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesinde ve bağlı şirketlerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir Şube Başkanları DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Kritik toplantıdan ücretsiz izne çıkarılan işçilerin işlerine iade kararı çıktı. Yaşanan gelişme bir haftadır işlerinden olma korkusu taşıyan 158 işçi ile aileleri arasında büyük sevinçle karşılandı. Sendika İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ziyaret ederek çiçek hediye etti. İşçilere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Ben hiçbir zaman zalimlerden olmadım! Niyet kötü olmadıktan sonra her türlü sorun hallolur. Kimsenin kimseyi üzmek gibi bir düşüncesi yok." Diye konuştu.

BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN BURADAYIZ

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise açıklamasında, "Bu yanlış anlaşılmayı gidermek adına başkanımıza çiçek vermek ve teşekkür etmek için buradayız. Bundan sonra da aynı yolda bu kente hizmet etmek için beraber yürüyeceğiz" dedi. Konuşmaların ardından işlerine geri dönen işçiler Kültürpark'taki İzmir Sanat binası önünde halay çekti.