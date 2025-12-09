SABAH yazdı Uzundere’de büyükşehir kira yardımını artırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere'de 15 yıl önce temelini attığı kentsel dönüşüm projesini bitiremeyince binlerce aile mağdur oldu.

KİRA YARDIMI GÜNCELLENSİN

Geçtiğimiz günlerde basın açıklaması yapan mağdurlar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı kira yardımının düşük kaldığını belirterek 12 bin liralık rakamın günün koşullarına göre güncellenmesini istedi.

SABAH, MAĞDURLARIN TALEPLERİNİ GÜNDEME TAŞIDI

SABAH, mağdur vatandaşların çağrısını; "Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurlarından İZBB Başkanı Cemil Tugay'a çağrı; Kentsel dönüşüm mağdurlarına yapılan kira yardımı günün koşullarına göre güncellensin' başlığı ile manşetine taşıdı.

HABERİMİZ SES GETİRDİ

SABAH'ın haberi büyük ses getirdi. Önceki gün toplanan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, kentsel dönüşüm mağdurlarına yapılan 12 bin liralık aylık kira yardımının 20 bin liraya çıkarılmasını kabul etti. Kararı büyük sevinçle karşılayan mağdurlar etkili yayınlarından ötürü SABAH'a teşekkür etti.

ÖNEMLİ BİR ADIM

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platform Sözcüsü Eray Uslu, belediye meclisinin aldığı kira artışına ilişkin kararın yerel yönetimlerin nihayet sorumluluk üstlendiğini gösteren önemli bir adım olduğunu söyledi. Uslu yaptığı açıklamada: "Bu karar, halkın gücünü ve kararlılığını görmezden gelmenin artık mümkün olmadığının açık bir göstergesidir." İfadelerini kullandı.

GECİKMEYE MAHAL VERİLMESİN

Uslu açıklamasının devamında: "Bununla birlikte, Üçüncü ve Dördüncü Etapların ihalelerinin tamamlanmış olması, Uzundere'de beklenen dönüşümün artık ertelenemeyeceğini ortaya koymaktadır. Hak sahipleri olarak bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyor, ancak sürecin gecikmeye mahal verilmeden somut icraatlarla devam ettirilmesinin zorunlu olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" Dedi.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Bu süreçte, halkın talebini ve mücadelesini görmezden gelmeyen, sürece destek veren İzmir'deki tüm siyasi partilere teşekkür eden Uslu: "Siyasi iradenin, halkın yanında konumlanması; şeffaf, hesap verebilir ve halktan yana bir yerel yönetim anlayışının temelini oluşturmaktadır. Destek veren her siyasi yapı, Uzundere halkının hafızasında yerini almıştır." diye konuştu.

BUGÜN ATILAN OLUMLU ADIMLAR SONUCA ULAŞMALI

Uzundere'nin kaderinin bir seçim döneminin, bir siyasi tartışmanın, bir vaadin gölgesinde kalamayacak kadar önemli olduğunu belirten Uslu: "Atılan her adımın takipçisi olacağız ve verilen sözlerin yerine getirilmesini kararlılıkla talep etmeye devam edeceğiz. Uzundere halkı olarak beklentimiz çok açıktır: İhaleler hızla uygulamaya geçirilmeli, etaplar gecikmeden başlamalı ve dönüşüm süreci siyasi hesaplardan uzak, tamamen halkın yararına olacak şekilde yürütülmelidir. Bugün atılan olumlu adımlar, yarım kalmadığı sürece değer kazanacaktır. Bizler, Uzundere'nin modern, güvenli ve yaşanabilir bir yaşam alanına dönüşmesi için mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.