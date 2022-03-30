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Giriş Tarihi: 30.3.2022 12:14 Son Güncelleme: 30.3.2022 12:20

SABAH yazdı: Yüzme havuzunun kapıları yeniden halka açıldı

ERTAN GÜRCANER
SABAH yazdı: Yüzme havuzunun kapıları yeniden halka açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Fuar Celal Atik Spor Salonu bahçesindeki yüzme havuzunu Ege Su Sporları Tenis İhtisas Spor Kulübü sporcularına tahsis ederek çocukları havuzdan koparması, SABAH’ın ‘ESTİ geldi, dar gelirlinin havuz keyfi bitti’ başlığı ile manşetine taşımasının ardından Büyükşehir Belediyesi geri adım attı. Havuzun üstünü balon çatı ile kapatan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği havuzu tekrar halka açma kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl skandal bir karara imza atarak bu güne kadar on binlerce çocuğun yaz spor okulları aracılığı ile yüzmeyi öğrendiği Fuar Celal Atik Spor Salonu bahçesindeki yüzme havuzunu halka kapattı. Yaşananlardan sadece Kadifekale, Eşrefpaşa, Çimentepe, Basmane, Tepecik gibi semtlerde yaşayan dezavantajlı ailelerin çocukları değil down sendromlular da nasibini aldı.

Her yıl yaz aylarında down sendromlu çocuklara haftada 1 gün küçük havuzda verilen yüzme eğitimi de yasaklara takıldı. Ardından da havuzda tadilat yapıp bir süre önce bünyesine kattığı Ege Su Sporları Tenis İhtisas Spor Kulübü Sporcularına tahsis etti. Durum böyle olunca daha önce ayda 5 bin çocuğun yüzme eğitimi aldığı havuz, geçtiğimiz yaz sadece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Bornova Anadolu Lisesinden arkadaşı Hüseyin Egelinin sahibi olduğu ESTİ'li sporculara hizmet verdi.

SABAH MANŞETİNE TAŞIDI

SABAH, Belediye Spor Kulübü Derneğinde yaşanan skandalı 'ESTİ Geldi Dar gelirlinin havuz keyfi bitti' başlığı ile manşetine taşıdı. SABAH'ın haberi kent gündemine bomba gibi düştü. Çocuğuna fuardaki havuzda yüzme eğitimi aldırmak isteyen çok sayıda aile Celal Atik Spor Salonu Yüzme Havuzunun yaz spor okulları kapsamından çıkarılmasına tepki gösterdi. Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi geri adım atmak zorunda kaldı. Havuzun üstünü balon çatı ile kapatan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Derneği havuzu tekrar halka açma kararı aldı. Yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarına açıklama geçen Büyükşehir Belediyesi, üstü kapatılan havuzun yüzme ve su topu eğitimleri için yeniden halka açıldığını duyurdu. Açıklamada spor okullarındaki yüzme ve su topu branşlarında 7-14 yaş aralığındaki çocukların havuzdan yararlanabileceği belirtildi. Serbest yüzme eğitimlerinde ise yaş sınırının aranmayacağına dikkat çekildi.

BİLGİ ALINABİLECEK

Spor okulları ve serbest yüzme saatleri ile ilgili bilgi, 425 04 21 (Dahili 106-107-108) numaralı telefondan alınabilir.

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SABAH yazdı: Yüzme havuzunun kapıları yeniden halka açıldı
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