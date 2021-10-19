Sabah yeşil Bursa’da

SABAH'IN 'İl Buluşmaları' etkinliği aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye
'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen etkinliğin 17'nci durağı bugün Bursa
olacak. 20-21 Ekim'de yapılacak etkinlik süresince başta Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere şehrin önemli isimleri ve sivil toplum kuruluşları ziyaret edilecek ve Bursa'nın misafirperver halkıyla sohbetler gerçekleştirilecek. Bugün başlayan etkinlik 2 gün sürecek. Bursa Buluşması'na SABAH yazarları Yavuz Donat
, Ekrem Kızıltaş, Levent Tüzemen
, Mevlüt Tezel, Dilek Güngör, Abdurrahman Şimşek, Betül Alakent, Şaban Arslan, İsa Tatlıcan, Metin Can, Osman Altınışık, Osman Bahattin Dirlik katılıyor.