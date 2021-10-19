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Giriş Tarihi: 20.10.2021

Sabah yeşil Bursa’da

Sabah yeşil Bursa’da
SABAH'IN 'İl Buluşmaları' etkinliği aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleştirilen etkinliğin 17'nci durağı bugün Bursa olacak. 20-21 Ekim'de yapılacak etkinlik süresince başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş olmak üzere şehrin önemli isimleri ve sivil toplum kuruluşları ziyaret edilecek ve Bursa'nın misafirperver halkıyla sohbetler gerçekleştirilecek. Bugün başlayan etkinlik 2 gün sürecek. Bursa Buluşması'na SABAH yazarları Yavuz Donat, Ekrem Kızıltaş, Levent Tüzemen, Mevlüt Tezel, Dilek Güngör, Abdurrahman Şimşek, Betül Alakent, Şaban Arslan, İsa Tatlıcan, Metin Can, Osman Altınışık, Osman Bahattin Dirlik katılıyor.
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Sabah yeşil Bursa’da
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