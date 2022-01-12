Haberler Yaşam Haberleri SABAH’a Ağrı’dan ödül
Giriş Tarihi: 12.1.2022 09:48 Son Güncelleme: 12.1.2022 09:51

SABAH’a Ağrı’dan ödül

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
SABAH’a Ağrı’dan ödül

Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen yılın enleri programında Sabah Gazetesi Ağrı Muhabiri Recep Çirik, Yılın Yazılı Basın ödülüne layık görüldü.

Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi ve İbrahim Çeçen Üniversitesinin destekleriyle Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyetince "10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla program düzenlendi. Ağrılı gazetecilerin çektiği 100 fotoğrafın yer aldığı 'Gazeteci Gözüyle Ağrı' isimli fotoğraf sergisiyle başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç, yaptığı konuşmada mesleğe gönül veren gazetecilere teşekkür etti. Protokol konuşmasının ardından Ağrı'da faaliyet gösteren başarılı gazetecilere çeşitli kategorilerde ödül verildi. Sabah Gazetesi Ağrı Muhabiri Recep Çirik ise 'Ağrı'nın Çalıkuşu Özlem Öğretmen' başlıklı haberi ile yılın basın ödülüne layık görüldü. Çirik, ödülünü Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın elinden aldı. Ödül takdimlerinin ardından ünlü şair Hayati İnanç'ın söyleşisi gerçekleşti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fransız askısıyla gülüşünü kaybetti! Genç kızın hayatı karardı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin ile pozları ilgi odağı oldu!
SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Görgü tanıklarından çarpıcı sözler: Beni geçer geçmez...
Bağcılar'da halk ekmek servisi gecikti, vatandaş tepki gösterdi! 100 metreden fazla kuyruk oluştu
HDP'li Semra Güzel'in sevgilisinin şehit ettiği Mücahid'in babası konuştu: Benim vekilim olamaz
4 yaşındaki çocuğuna alkol içiren emlak kralının kızı Alexandra Masis bağımlı çıktı!
Altın fiyatları FED DARBESİ yedi: Altın gram fiyatı yükselecek mi düşecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 11 Ocak 2022 bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’dan aşk itirafı sonrası ilk poz! Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan’ın mutluluk pozu!
Skandal paylaşım tepkilerin hedefinde! Dört yaşındaki yeğenine rakı içirdi
Seren Serengil’e ve Eylem İpek Şafak arasında görülen davada flaş!
ARKADAŞINA GÖNDER
SABAH’a Ağrı’dan ödül
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA