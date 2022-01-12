SABAH’a Ağrı’dan ödül

Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi ve İbrahim Çeçen Üniversitesinin destekleriyle Ağrı Çalışan Gazeteciler Cemiyetince "10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla program düzenlendi. Ağrılı gazetecilerin çektiği 100 fotoğrafın yer aldığı 'Gazeteci Gözüyle Ağrı' isimli fotoğraf sergisiyle başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Genç, yaptığı konuşmada mesleğe gönül veren gazetecilere teşekkür etti. Protokol konuşmasının ardından Ağrı'da faaliyet gösteren başarılı gazetecilere çeşitli kategorilerde ödül verildi. Sabah Gazetesi Ağrı Muhabiri Recep Çirik ise 'Ağrı'nın Çalıkuşu Özlem Öğretmen' başlıklı haberi ile yılın basın ödülüne layık görüldü. Çirik, ödülünü Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın elinden aldı. Ödül takdimlerinin ardından ünlü şair Hayati İnanç'ın söyleşisi gerçekleşti.