SABAH’a en iyi haber ödülü

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, kuruluşunun 78'inci ve 9 Eylül Gazetesi'nin 12'nci yılını, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlediği görkemli tören ile kutladı. İGC'nin gurur gecesinde, Türkiye'nin en prestijli yarışmalarından Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik ve Gazetecilik Teşvik Yarışması'nın ödülleri de sahiplerini buldu. Törene çok sayıda konuk katılırken, 'Patronunun babası olduğunu 71 yaşında öğrendi' başlığıyla yayınlanan ve Türk filmlerine taş çıkartan hikâyeyi konu olan haberiyle 'En İyi Haber Ödülü'nü alan SABAH muhabiri Ceyhan Torlak da geceye katıldı.Ceyhan Torlak kızı Alya Torlak ile birlikte sahneye çıkarak ödülünü alkışlar eşliğinde Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in elinden aldı. Törenin ardından sahne alan Evrim Ateşler'in Dünyanın Müzikal Renkleri performansı da büyük ilgi ve beğeni topladı. Özel gece, İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve gazetecilerin İzmir Marşı'nı Evrim Ateşler eşliğinde hep birlikte söylemesiyle sona erdi.