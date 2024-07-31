SABAH’a konuşan Emniyet Müdür Fatih Kaya: Diyarbakır’ın güzel yüzünü göstermek istedik

Huzur ve güven ortamının sağlandığı Diyarbakır, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olurken, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ilk kez 'Turizm Polisi' kuruldu. Kadın ve erkek polislerden oluşan 16 kişilik Turizm Polisi, başta tarihi Sur ilçesinde olmak üzere kentte görevine başladı.

İngilizce, Almanca, Arapça ve Kürtçe bilen polisler aldıkları seminerlerin ardından, kente gelen ziyaretçilere her anlamda destek veriyor. Aynı zamanda kentin tarihini de turistlere anlatan polisler, tarihi Sur ilçesinin değişen yüzü oldu.

EMNİYET MÜDÜRÜ SABAH'A KONUŞTU

SABAH'a konuşan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Turizm Polisi'nin kurulması amacıyla emniyet müdürlüğü olarak çalışmaları tamamladıklarını belirterek, "Giyilecek kıyafetler belirlendikten sonra personeller kentin ilgili alanlarında göreve başladı.

Turizm İl Müdürlüğü'nden de destek istedik, kentin tarihi ve kültürü ile ilgili personeller bilgilendirildi. Turizm Polislerine ilgili seminerler de verilirken, söz konusu eğitim amaçlı seminerlere devam edilecek. 16 kişiden oluşan Turizm Polisleri, özellikle, tarihi ilçemiz Sur'da en fazla ziyaret edilen tarihi yerler ve kentin yeni yerleşim alanı olan 75 Metrelik Yolda görev alacak. Bu personeller İngilizce, Almanca, Arapça ve Kürtçe biliyor" dedi.

"DİYARBAKIR'IN GÜZEL YÜZÜ"

Gelişmelere ve ihtiyaca göre birimde görevli personel sayı artırmayı hedeflediklerini kaydeden Emniyet Müdürü Kaya, "Kentimize huzur ve güven ortamı ile birlikte turizm akını yaşandı. Bu nenemle ihtiyaç olduğundan dolayı turizm polisini kurduk. Turizm potansiyelinin artışına göre, söz konusu turizm polislerinin de sayısını arttıracağız. Bu tür faaliyetlerle Diyarbakır'ın güzel yüzünü de artık göstermeyi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.