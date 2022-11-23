Haberler Yaşam Haberleri SABAH,Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde! AFAD’tan Düzce’ye 500 bin lira yardım
Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:12

SABAH,Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde! AFAD’tan Düzce’ye 500 bin lira yardım

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığI'ndan (AFAD) verilerine göre saat 04.08'de merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çok sayıda ilde şiddetli şekilde hissedildi. Korkutan depremin ardından SABAH AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde takip ediyor. AFAD, Düzce Valiliğine ilk etapta  acil ihtiyaçlara kullanılması için 500 bin lira ödenek gönderdi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
SABAH,Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde! AFAD’tan Düzce’ye 500 bin lira yardım

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığI'ndan (AFAD) verilerine göre saat 04.08'de merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çok sayıda ilde şiddetli şekilde hissedildi. Korkutan depremin ardından SABAH AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde takip etti. Gölyaka'da meydana gelen depremde Düzce'de 37, İstanbul'da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1, Bolu'da 1, Bursa'da 4 olmak üzere 50 kişi yaralanırken en büyüğü 4,3 olmak üzere 116 artçı deprem yaşandığını bildirdi. AFAD ayrıca Düzce Valiliğine ilk etapta acil ihtiyaçlara kullanılması için 500 bin lira ödenek gönderdi.

Saatler 04.08'de gösterdiğinde merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli tarafından yerin 6.8 kilometre altında olarak kaydedilen deprem başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm çevre illerden hissedildi. Korkutan depremin ardından SABAH AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde takip etti. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı helikopter sabah saatlerinde hareket ederek Düzce üzerinde uçuş gerçekleştirdi. Helikopter'den aktarılan görüntüler Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine yansıtılarak hasar tespit yapılması sağlandı.

116 ARTÇI DEPREM
AFAD, Gölyaka'daki depremde Düzce'de 37, İstanbul'da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1, Bolu'da 1, Bursa'da 4 olmak üzere 50 kişi yaralandığı aktarılırken saat 04.08'de meydana gelen depremin ardından en büyüğü 4,3 olmak üzere 116 artçı deprem yaşandığını bildirdi.

AFAD, DÜZCEYE 500 BİN LİRA YARDIM
AFAD, Düzce ilinde bazı bölgelerde kontrol amaçlı olarak elektrik kesintisi yaptı. Bölgeye 10 mobil baz istasyonu sevk edildi. AFAD Lojistik deposundan 10 bin battaniye, 20 adet 112 metrekare genel maksat çadırı ve 489 adet 16 metrekare aile yaşam çadırı sevk edilirken 678 personel 146 araç deprem bölgesine gönderildi. AFAD ayrıca, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilk andan itibaren Afet Gruplarından; Güvenlik ve Trafik, Arama ve Kurtarma, Sağlık, Barınma, Beslenme, Hasar Tespit , Enerji, Zarar Tespit, Psikososyal Destek, Ayni Depo Yönetimi ve Dağıtımı ile İletişim grupları AFAD Başkanlığında toplandı. AFAD, Düzce Valiliğine ilk etapta acil ihtiyaçlara kullanılması için 500 bin lira ödenek gönderdi

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SABAH,Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde! AFAD’tan Düzce’ye 500 bin lira yardım
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