Sabahattin Seven; Herkesi aşı olmaya teşvik etmeliyiz

SABAHATTİN SEVEN; YARDIMLARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK…



Geçtiğimiz aylarda sokak Hayvanları için yaptırdığı 1000 adet yuvanın güzel tepkilerle geri dönüş sağladığını söyleyen Seven, "Elimden geldikçe sokak hayvanları için mücadele etmeye devam edeceğim" dedi. Geçtiğimiz günlerde de Müge Anlı'nın yardım kampanyasına 50 adet manuel tekerlekli sandalye ile destek veren Seven, "Yardımlarımız gücümüz ve ömrümüz yettiğince hız kesmeden devam edecek" dedi