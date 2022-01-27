Sabahattin Seven; Herkesi aşı olmaya teşvik etmeliyiz

Türkiye'de birçok şehirde ve sektörde yaptığı yatırımlarla ülke ekonomisine katkı sağlamak amacı ile istihdam sağlamayı hedefleyen iş insanı Sabahattin Seven, tüm dünyada ağır etkilerini yaşadığımız Pandemi ile ilgili görüşlerini bildirdi. Üçüncü doz aşısınıda olan Seven, "Ben bir birey olarak üstüme düşen tüm sorumlulukları yerine getirme gayretindeyim Toplumumuz daha bilinçli ve sorumlu davranmalı. Tüm dünya ile birlikte yaşadığımız ve atlatmak için devletler bazında da çaba gösterilen bir süreçteyiz. Bu bağlamda sözümün başındada belirttiğim gibi aşı olanların ve olmayanların aynı sorumlukta davranmalarını bekliyoruz .Bu virüse yakalanmamak kadar bulaştırmamakta önemli Lütfen aşılarınızı olun" dedi.