SABAH’ı ziyaret etti! Başkan Fatma Şahin: Kültür ve sanatla Gaziantep taçlanacak

SABAH Gazetesi Adana Temsilcisi ve Bölge Koordinatörü Ersin Ramoğlu'nu ziyaret eden Başkan Fatma Şahin, bölgesel kalkınmanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Şahin, "Dünya artık şehirler yarışından çok bölgesel kalkınmaya döndü. Biz o yüzden bölgesel kalkınmada Gaziantep-Adana kardeşliğin beraberinde daha güçlü modeller çalışması konusunda gayret gösteriyoruz. Burada ne yapıyoruz? Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte onun 94 ruhuyla alt yapı belediyeciliği Anadolu'da bitti. Hamdolsun artık büyük bir başarı hikayesi var o da sosyal belediyecilik. Devletin merhamet yüzü tecelli etti. Yerel yönetimlerde yetim, yoksul, yaşlı herkes kendini devletin, belediyenin yanında olduğunu hissetti" diye konuştu.

Son dönemlerde yükselen değerin kültür ve sanat olduğunun altını çizen Şahin, "Kültür ve sanat tek başına kültür merkezi yapmayla olmuyor. Kültür adamı yetiştirmeyle oluyor. Kültür adamı yetiştirmek içinde biz yine Sayın Cumhurbaşkanımızın 94 yılında Kültür A.Ş.in yapısını inceledik ve çok hızlı aynı yapıya geçtik. Gaziantep adeta küçük buhara, şehir 160 divan şairi yetiştirmiş. Dünyanın en eski yerleşim merkezi ve büyük bir medeniyetin taşıyıcısı. Bunu çocuklarımıza taşımamız gerekiyor.

Artık ilk yüzyılı tamamladık, ikinci yüzyıl Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizim kültür ve sanata yapacağımız çalışmalarla taçlanacak" şeklinde konuştu