SABAH’ın duyurduğu otel vurgununda 10 yıla kadar hapis talebi

Yaklaşık 2 yıl önce arkadaşları aracılığıyla tanıştığı Önder O.'nun tuzağına düşen Tülin G., Çeşme'de bir otel sahibi olma vaadiyle 3 milyon lira dolandırıldı. Gelecek Partisi Konak İlçe Başkanı olan Önder O., iddiaya göre Tülin O.'ya kendisini önce yapımcı ve iş adamı olarak tanıttı, sonra "Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın oğluyum. Babam beni nüfusuna almayıp amcama vermiş" diyerek kandırdı. İkilinin samimiyeti ilerleyince planını devreye sokan Önder O., Çeşme'de alacağı otele ortak olma teklifiyle Tülin G.'yi ağına düşürdü.

DEVLET BÜYÜKLERİNİ KULLANARAK GÜVEN SAĞLAMIŞ

SABAH'ın duyurduğu otel dolandırıcılığında savcılık, yürüttüğü soruşturmaya son noktayı koydu. Hazırlanan iddianamede müşteki Tülin G.'nin ifadesine yer verildi. Tülin G.'nin ifadesinde şüpheli Önder O. ve eşi Ebru O.'nun kendilerini üst düzey tanıdıkları olan yapımcı ve iş adamı olarak tanıttıklarını, İzmir'de Özel Eğitim Okulu işlettiklerini, şüphelilerin evine gelerek turizm imarlı arsa kiralama gibi turizm alanında iki projelerinin olduğundan bahsettiklerini, bu şekilde kendisinden de Aydın Kuşadası'nda bulunan arsaya ortak olmasını istediklerini ve kendisini ikna ettiklerini söylediği kaydedildi. Toplamda 3 milyon lira para verdiğini belirten Tülin G.'nin şüphelilerin sürekli kendisini oyalaması sebebiyle dolandırıldığını anlayarak şikayetçi olduğu vurgulandı.

HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ SAVUNMA

Şüphelilerin savunmalarının da bulunduğu iddianamede şüpheli Ebru O.'nun savunmasında müştekiyi ailecek görüştükleri için tanıdığını, müşteki ile eşi Önder O.'nun aralarındaki arsa mevzusunu bilmediğini, olayla bir ilgisinin bulunmadığını belirterek suçlamaları kabul etmediği açıklandı. Şüpheli Önder O.'nun ise savunmasında müştekiyi 2020 yılından beri tanıdığını, sevgilisi olan Ayzer Büyer'e klip çekimi ve albüm yapımı amacıyla müştekiyle aralarında bir kısım para alışverişi olduğunu, müştekinin iddiasına konu arsa olayında kendisinin de mağdur olduğunu ve dolandırma kastının bulunmadığını ifade ettiği kaydedildi.

SİYASİLERİN SÖZDE KANKASINA 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Savcılık, şüpheli Önder O.'nun önceden de 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Hırsızlık' suçlarından adli sicil kaydının olduğunu tespit etti. Düzenlenen iddianamede şüpheli Önder O.'nun müşteki Tülin G.'ye güven vermek için kendisinin üst düzey dostları olduğundan, Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın oğlu olduğundan, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nu ve başkaca kamu görevlileriyle yakın ilişkide olduğundan bahsettiği anlatıldı. Şüpheli Önder O. ve Esin O. hakkında 'Kamu görevlileriyle ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.