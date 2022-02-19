SABAH’ın duyurduğu siber dolandırıcılık dosyasında gelişme

5 KİŞİ TUTUKLANDI



Siber polis, hiçbir şekilde bir araya gelmeyen, birbirlerini tanımayan ve tanınmamak içinde takma isim kullanan şüphelileri 14 Aralık 2021 günü İstanbul, Denizli, Antalya, Konya ve Kocaeli'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına aldı. Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına karar verirken, gözaltına alınan 8 kişi ise "adli kontrol kararı" ile serbest bırakıldı.

TESPİT EDİLEN 8 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI



Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadeden yola çıkılarak tespit edilen toplam 8 şüpheli İstanbul ve Kocaeli'de gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildikleri Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 5'i ise "adli kontrol kararı" ile serbest kaldı.

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