SABAH’ın duyurduğu siber dolandırıcılık dosyasında gelişme

Gerçek hayatta karşılaşılan hemen her şey, her risk ve belki de daha fazlası, internet ve sosyal medya ortamları için de geçerli hale geldi. Dolandırıcılar ve siber korsanlar oturdukları yerden, bir "tık" ile bankadaki paranızı ruhunuz dahi duymadan kendi hesaplarına geçiriyor. Bununla da yetinmeyen siber dolandırıcılar, vatandaşları son dakika haberlerinin altına gizledikleri zararlı linklerle cep telefonlarını ele geçirip kontrol edebiliyor. Bunun son örneği Ankara'da K.H.'nin başına geldi. Olay, K.H.'nin banka hesabından 82 bin liralık kredi çekildiğini fark etmesiyle ortaya çıktı.
OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Yaşadığı olay sonrasında Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvuran K.H.'nin cep telefonu incelemeye alındı. K.H.'nin telefonunu zararlı yazılımla ele geçiren dolandırıcılar, telefonun sahibi gibi istedikleri işlemi rahatça gerçekleştirdi. K.H.'yi dolandıran siber hırsızlar, özellikle gece saatlerini beklemiş. Hırsızlar, telefon sahibinin uyuyup uyumadığını cep telefonu kamerası, ses ve uzun süre işlem yapılmamasından hesap ederek olayı gerçekleştirmişti. Dolandırıcılar, K.H.'nin uyanmaması için de telefonu titreşimden çıkarıp sessize aldı. Siber hırsızlar, telefondaki mobil bankacılılık uygulamasına giriş yaparak online kredi çekti ve hesaplarına aktardı. Ayrıca, bankadan gelen onay mesajlarını ve telefon görüşmelerini silmeyi de ihmal etmedi.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Siber polis, hiçbir şekilde bir araya gelmeyen, birbirlerini tanımayan ve tanınmamak içinde takma isim kullanan şüphelileri 14 Aralık 2021 günü İstanbul, Denizli, Antalya, Konya ve Kocaeli'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına aldı. Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 5'inin tutuklanmasına karar verirken, gözaltına alınan 8 kişi ise "adli kontrol kararı" ile serbest bırakıldı.
TESPİT EDİLEN 8 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde verdiği ifadeden yola çıkılarak tespit edilen toplam 8 şüpheli İstanbul ve Kocaeli'de gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemleri sonrasında sevk edildikleri Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 5'i ise "adli kontrol kararı" ile serbest kaldı.