SABAH’ın gündeme getirdiği küçük Muhammed protez bacağa kavuştu

Kızıltepe ilçe merkez Sanayi Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Sabri ve Fadile çiftinin iki çocuğundan biri olan Türkiye'de ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Muhammed, henüz 3 yaşındayken sağ bacağı diz kapağından itibaren kesilen ve 2 yıldır koltuk değneği ile yürüyebilen talihsiz çocuğun protez ihtiyacı bir hayırsever tarafından karşılandı.

Muhammed'in geçtiğimiz günlerde kaldırımda koltuk değneğiyle yürürken bir vatandaş tarafından çekilen görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine bir çok kişi tarafından aranan çocuğun ailesi tespit edilerek ziyaret edildi. Bir hayırsever tarafından üstlenilen ve siparişi verilen protez bacak bugün aileyi evlerinde ziyaret eden Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği yöneticileri ile sağlık ekipleri, protez bacağı Muhammed'e ulaştırıldı.

Muhammed sağlık ekiplerinin de yardımıyla evinde protez bacağı takıldıktan sonra büyük bir mutluluk içinde ilk adımlarını attı.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN"

Bir bacağı kesik olan Muhammed'in Babası Sabri Hüseyin, oğlunun protez bacak ile yürümesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Çocuğuma protez bacak yaptıran hayırsevere çok teşekkür ediyorum. Muhammed artık yürüyebildiği için çok seviniyor. Başta hayırseverden olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

"İNŞALLAH NİCE MUHAMMEDLER YÜRÜYECEK"

Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği başkanı Sadettin Kandemir ise yaptığı açıklamada, Herkes gibi kendilerinin de Muhammed'i sosyal medyada ki görüntülerde gördüklerini ve çok etkilendiklerini belirtip. "Halk buna duyarsız kalmadı. Biz de duyarsız kalmadık. Dernek üyelerimiz Muhammed'i buldu ve bir hayırsever protez bacağı yaptırmayı üstlendi. Çaba sarf eden herkesten Allah razı olsun. Muhammed ilk adımları attı, biz de buna şahit olduk çok mutluyuz. İnşallah nice Muhammedler yürüyecek, hayırseverler, gönlü zengin insanlar sayesinde." şeklinde konuştu.

"MUHAMMED'İN YÜRÜDÜĞÜ GÜNLERİ HEP BERABER GÖRDÜK"

Aileyi ziyaret eden ve küçük Muhammed ile sohbet eden Kaymakam Çam, çeşitli hediyeler verdi. Kaymakam Çam, yaptığı açıklamada, "Muhammed, Suriyeli misafirimiz. Koltuk değneği ile çekilen görüntüsü, bir noktada tüm Türkiye'yi birleştirdi. Muhammed'in ailesine ulaştık ve ele ele vererek Muhammed'in yürüyeceği, koşacağı günleri hep beraber gördük. Böyle bir durumda toplumun tüm kesimleri, katmanları bir araya geliyor. Bu da sevindirici bir durumdur. Türkiye'nin her yerinden telefonlar aldık, 'bizde Muhammed'e yardımcı olmak istiyoruz' diye. Bu da bu milletin ne kadar necip olduğunu gösteriyor. Bu konuda emek veren herkese, hayırseverlere, sivil toplum kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.