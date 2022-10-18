SABAH gündeme getirmişti! Taciz ettiği müdür yardımcısı hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Nesrin İnigür İlkokulu müdürü 53 yaşındaki A.Y., iddiaya göre müdür yardımcısı 35 yaşındaki E.B.ye sözlü ve fiziki tacizde bulunmaya başladı. A.Y.'nin defalarca karşı koymasına rağmen odasında kapıyı kapatarak rızası dışında kendisine sarılmaya ve dudağından, yanağından ensesinden öpmeye çalıştığını ifade eden E.B., okul müdürü hakkında şikayetçi oldu.
Şikayetin ardından A.Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınırken, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. A.Y.'nin odasından çıkarken kendisine "Off hepsi senin mi bir kere ısırsam ne olur" gibi sözler söylediğini anlatan E.B., "Bana 'ben senin tazmanya canavarınım, öyle bir hayvan var biliyor musun çiftleşme zamanında eşini inine kapatarak defalarca yapıyor ta ki hamile kalana kadar ben de sana öyle yapacağım, seni bu okula kapattım sana ben de tecavüz edeceğim' dedi" ifadelerini kullandı.
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BİR DE UZAKLAŞTIRMA KARARI İSTEDİ
SABAH'ın gündeme taşıdığı olayın ardından A.Y., kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu ve hedef haline getirildiğini öne sürerek E.B hakkında uzaklaştırma talebinde bulundu.
Talebi değerlendiren Ankara 2. Aile Mahkemesi tacize uğrayan müdür yardımcısı E.B. hakkında, bir ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.