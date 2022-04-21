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Giriş Tarihi: 21.4.2022 14:24 Son Güncelleme: 21.4.2022 14:53

SABAH’ın haberi ses getirdi! Kadın avukat kızına kavuştu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
SABAH’ın haberi ses getirdi! Kadın avukat kızına kavuştu

Diyarbakır’da avukat Gülistan Türkan Tekin Göger, SABAH’ın haberi üzerine ayrı yaşadığı eşi tarafından bir ay önce görme bahanesiyle kaçırılan kızına kavuştu.

Diyarbakır'da eşi F.G ile boşanma aşamasında olan Avukat Türkan Gülistan Tekin Göger, velayeti kendisinde olan ve mahkeme kararı gereği gün içerisinde babası tarafından görmesine yönelik karar bulunan 2,5 yaşındaki kızı B.D.G.'nin babası tarafından evden götürüldüğü ve 1 aydır kendisinden haber alamıyordu. SABAH'ta "Kadın avukatın çığlığı: Kızımı istiyorum" diye yayınlanan haber üzerine polisi harekete geçti. Polis, avukat Göger'in eşine ulaşarak karakola götürdü. Burada yapılan işlemlerin ardından B.D.G., annesine verildi. Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili inceleme başlatırken, bir ay sonra kızına kavuşan Avukat Türkan Gülistan Tekin Göger, teşekkür ettiği SABAH gazetesi ile duygularını paylaştı. Anne Göger, "Karakolda sizin sayenizde kızımı teslim aldım. Bir aydır hasrettim olduğum kızıma kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.

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SABAH’ın haberi ses getirdi! Kadın avukat kızına kavuştu
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