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Giriş Tarihi: 22.4.2022

Sabah’ın haberi ses getirdi kadın avukat kızına kavuştu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Sabah’ın haberi ses getirdi kadın avukat kızına kavuştu
Diyarbakır'da, ayrı yaşadığı eşi tarafından kızı kaçırılan ve yaklaşık bir aydır kızını göremeyen avukat Türkan Gülistan Tekin Göger, SABAH'ın haberi üzerine kızına kavuştu. Eşi F.G ile boşanma aşamasında olan avukat Göger, velayeti kendisinde olan kızının, gün içinde babasının görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğunu ifade etmişti. Göger, 2.5 yaşındaki kızının babası tarafından evden götürüldüğünü ve bir aydır kızından haber alamadığını anlatmıştı.



Haberin yayınlanması üzerine harekete geçen polis, avukat Göger'in eşine ulaşarak karakola götürdü. Buradaki işlemlerin ardından B.D.G. annesine verildi. Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili inceleme başlatırken, bir ay sonra kızına kavuşan avukat Göger, duygularını SABAH'la paylaştı: "Size çok teşekkür ediyorum. Sayenizde kızımı teslim aldım. Çok mutluyum."

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Sabah’ın haberi ses getirdi kadın avukat kızına kavuştu
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