SABAH’ın haberi sonrası gözler o bölgeye çevrildi! Yağbasan’ı petrol heyecanı sardı





HER YER YERDEN PETROL ÇIKIYOR

Yılmaz, "Burada kazdığımız her yerden petrol çıkıyor. 250 metreden aşağıda su yok. 250 metre aşağı inince de yağ ile karışık su çıkıyor.



Bizim için çok sürpriz olmadı. Daha önce de yağ çıktığı için bildiğimiz bir şeydi. Bir kuyu kazması bizim için çok maliyetli. Kazması, pompası, borusu derken 250 bin liraya mal oluyor" dedi.