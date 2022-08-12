SABAH’ın hikayesini yazdığı gurbetçi ressam yaptığı resmi Aliyev çiftine hediye etti

İsviçre'nin Basel kentinde yaşayan 3 çocuk babası 41 yaşındaki Ersan Kaya, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalmış, ardından resim alanında kendisini geliştirerek dünyaca ünlü futbolcuların resimlerini yapmaya başlamıştı. SABAH'ın geçtiğimiz günlerde hikayesini yazdığı Kaya, son olarakta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyev'in resmini yaptı.
Ersan Kaya, tabloyu 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya'ya gelen Aliyev çiftine hediye etti. Kaya, Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov aracılığıyla hediyesini gönderirken, Aliyev çiftinin de tabloyu çok beğendiği öğrenildi.