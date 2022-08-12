Haberler Yaşam Haberleri SABAH’ın hikayesini yazdığı gurbetçi ressam yaptığı resmi Aliyev çiftine hediye etti
Giriş Tarihi: 12.8.2022 09:29 Son Güncelleme: 12.8.2022 10:11

SABAH’ın hikayesini yazdığı gurbetçi ressam yaptığı resmi Aliyev çiftine hediye etti

Dünyaca ünlü futbolcuların resmini yapan ve geçtiğimiz günlerde SABAH’ın hiyayesini yazdığı Konyalı ressam Ersan Kaya, yaptığı tabloyu 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya’ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyev çiftine hediye etti.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
SABAH’ın hikayesini yazdığı gurbetçi ressam yaptığı resmi Aliyev çiftine hediye etti

İsviçre'nin Basel kentinde yaşayan 3 çocuk babası 41 yaşındaki Ersan Kaya, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalmış, ardından resim alanında kendisini geliştirerek dünyaca ünlü futbolcuların resimlerini yapmaya başlamıştı. SABAH'ın geçtiğimiz günlerde hikayesini yazdığı Kaya, son olarakta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyev'in resmini yaptı.

Ersan Kaya, tabloyu 5. İslami Dayanışma Oyunları için Konya'ya gelen Aliyev çiftine hediye etti. Kaya, Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov aracılığıyla hediyesini gönderirken, Aliyev çiftinin de tabloyu çok beğendiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları belli oldu mu ve hangi tarihte saat kaçta açıklanacak?
Son dakika: Muharrem İnce ifşa etmişti! Merdan Yanardağ canlı yayında itiraf etti: CHP ve İYİ Parti'den para alıyoruz
Son dakika | Avrupa kararırken Başkan Erdoğan'dan Türkiye'yi parlatacak talimatlar!
YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 Üniversite yerleştirme YKS tercih sonuçları ÖSYM AİS giriş ile sorgulama ekranı!
Son dakika: Eşler arasındaki 'erotik film' davasında Yargıtay'dan kritik karar
ABD ve YPG'den büyük petrol vurgunu! Yüzlerce askeri araçla kaçırdılar
Son dakika: Sağlık çalışanlarının ek ödeme ve özlük haklarını iyileştiren yönetmelik Resmi Gazete'de
THY’den tarihi performans! Dünyadaki rakiplerini solladı
Kaymakamlar Kararnamesi Resmi Gazete'de! İşte görev yeri değişen kaymakamların isim listesi
Son dakika: Muharrem İnce'den flaş ifşaat! CHP, İYİ Parti ve o kanallar kafasını kuma gömdü! Tele 1'den günler sonra gelen itiraf
ARKADAŞINA GÖNDER
SABAH’ın hikayesini yazdığı gurbetçi ressam yaptığı resmi Aliyev çiftine hediye etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA