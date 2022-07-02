SABAH’ın minik misafirleri

Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği tarafından Polonya Kalkınma Politikaları Vakfı ile Çukurova Genç İşadamları Derneği (Çukurova GİAD) ortaklığında yürütülen "Geleceğimi Çöpe Atma!" projesi ile çevre ve iklim değişikliği konularında eğitim alan 11-15 yaş arası çocukların bu kez durağı SABAH Gazetesi Adana Temsilciliği oldu.

SABAH Gazetesi Adana Temsilcisi ve Bölge Ekler Koordinatörü Ersin Ramoğlu tarafından karşılanan çocuklar haber üretim ve gazete basım süreçleriyle ilgili bilgi edindiler. Çocuklar daha sonra Ersin Ramoğlu ile SABAH Gazetesi'nin matbaasını gezdiler.