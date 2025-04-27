18 yaşındaki genç yaşam mücadelesi veriyor

Şahinbey ilçesinin Güzelvadi mahallesi 90036 nolu sokakta şafak vakti meydana gelen olayda, iki komşu arasında gürültü yapma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada şahıslardan biri silahla ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 18 yaşındaki Eyüp Kadir Aslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.