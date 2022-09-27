Sabiha Gökçen, metroya 2 Ekim’de kavuşuyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Uçak inmeyen yere havalimanı mı yapılır? Bu ne demek arkadaşlar Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer' dediği Sabiha Gökçen Havalimanı metroya kavuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından başlatılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında çalışmalar tamamlandı. Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, metro hattının 2 Ekim'de açılacağını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden #U Çalışıyor, İstanbul #Ulaşıyor etiketiyle paylaşım yapan Bakan Karaismailoğlu, "Kadıköy'den havalimanına kesintisiz metro bağlantısı Pazar günü milletimizin hizmetinde!" ifadelerine yer verdi. Metro hattı Kadıköy'den başlayıp Uzunçayır, Maltepe, Göztepe, Kartal Anadolu Adliyesi, Pendik Tavşantepe'ye, oradan da Fevzi Çakmak-Hastane, Yayalar-Şeyhli ve Kurtköy'ü takip ederek Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşacak. Hat, günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede.