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Giriş Tarihi: 18.3.2022 16:38 Son Güncelleme: 18.3.2022 16:40

Sabiha Gökçen’de uçuşlara kısıtlama

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Sabiha Gökçen’de uçuşlara kısıtlama

İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 19 Mart Cumartesi günü yüzde 25,  20 Mart Pazar günü ise saat 05:00 ile 14:59 arasında yüzde 10 oranında uçuş iptali kararı alındı.

Bu sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı hava ulaşımını da etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) kararıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 19 ve 20 Mart'ta uçuş kısıtlamasına gidildi.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ)'tan yapılan açıklamada "Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında, 19 Mart 2022 tarihinde tüm gün için yüzde 25 oranında, 20 Mart 2022 tarihinde saat 05:00 ile 14:59 arasında yüzde 10 oranında uçuş iptali yapılmasına karar verilmiş olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.

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Sabiha Gökçen’de uçuşlara kısıtlama
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