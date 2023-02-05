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Giriş Tarihi: 5.2.2023 15:08 Son Güncelleme: 5.2.2023 15:36

Sabiha Gökçen’den yapılacak uçuşlarda kapasite kısıtlamasına gidildi

Türkiye geneli ve İstanbul’da etkili olmaya başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yapılacak uçuşlarda kapasite kısıtlamasına gidildi.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Sabiha Gökçen’den yapılacak uçuşlarda kapasite kısıtlamasına gidildi

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'den (HEAŞ) yapılan açıklamada Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında alınan karar doğrultusunda yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 5 Şubat 2023 tarihi saat 17:00'den itibaren olan uçuşlarda yüzde 20, 6 Şubat 2023 tarihinde tüm gün yüzde 10, 7 Şubat 2023 tarihinde tüm gün yüzde 10 oranlarında uçuşlarda azaltma yapılacağı belirtildi.

UÇUŞLARINIZI KONTROL EDİN

Açıklamada yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edildi

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Sabiha Gökçen’den yapılacak uçuşlarda kapasite kısıtlamasına gidildi
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