Sabiha Gökçen’e inemeyen uçaklar İstanbul Havalimanı ve Antalya’ya yönlendirildi

İstanbul'da etkili olmaya başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle hava trafiğinde de aksamalar yaşanmaya başladı. Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında alınan karar doğrultusunda bugün saat 17:00'den itibaren olan uçuşlarda yüzde 20 oranında azaltmaya giden Sabiha Gökçen Havalimanı'nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçaklar iniş yapamıyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle iniş yapamayan uçaklar havada beklemeye başlarken, bazı uçaklar ise Antalya ve Ankara'ya yönlendirilirken 10 uçak ise İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Önümüzdeki saatlerde devam etmesi beklenin rüzgar nedeniyle yönlendirilecek olan uçak sayısının artması bekleniyor. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın ve salı günü yapılacak uçuşlar da yüzde 10 oranında azaltılmıştı.