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Giriş Tarihi: 5.2.2023 19:07 Son Güncelleme: 5.2.2023 19:41

Sabiha Gökçen’e inemeyen uçaklar İstanbul Havalimanı ve Antalya’ya yönlendirildi

Şiddetli rüzgar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapacak olan uçaklar havada tur atarken bazı uçaklar ise Antalya’ya Havalimanı’na yönlendirildi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Sabiha Gökçen’e inemeyen uçaklar İstanbul Havalimanı ve Antalya’ya yönlendirildi

İstanbul'da etkili olmaya başlayan olumsuz hava koşulları nedeniyle hava trafiğinde de aksamalar yaşanmaya başladı. Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında alınan karar doğrultusunda bugün saat 17:00'den itibaren olan uçuşlarda yüzde 20 oranında azaltmaya giden Sabiha Gökçen Havalimanı'nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle uçaklar iniş yapamıyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle iniş yapamayan uçaklar havada beklemeye başlarken, bazı uçaklar ise Antalya ve Ankara'ya yönlendirilirken 10 uçak ise İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Önümüzdeki saatlerde devam etmesi beklenin rüzgar nedeniyle yönlendirilecek olan uçak sayısının artması bekleniyor. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın ve salı günü yapılacak uçuşlar da yüzde 10 oranında azaltılmıştı.

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Sabiha Gökçen’e inemeyen uçaklar İstanbul Havalimanı ve Antalya’ya yönlendirildi
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