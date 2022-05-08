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Giriş Tarihi: 8.5.2022 10:56 Son Güncelleme: 8.5.2022 11:19

Sabiha Mutlu davası BAM'da onandı

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Sabiha Mutlu davası BAM’da onandı

İstanbul Şişli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan bir çocuk annesi Sabiha Mutlu, eşi Samet Mutlu'nun yargılandığı mahkemeye sedyeyle katılmıştı. Samet Mutlu hakkında 17 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetmişti. Bölge Adliye Mahkemesi başvuran Samet Mutlu'nun talebi reddedildi. BAM verilen cezanın yerinde olduğunu belirterek kararı onadı.

İstanbul Şişli'de yaşayan 28 yaşındaki Samet Mutlu ile 27 yaşındaki Sabiha Mutlu 8 yıl önce evlendi. Sabiha Mutlu, yaklaşık 1,5 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Mahkeme, 5 yaşındaki kızlarının geçici velayetini annesine vermiş, babasıyla haftada bir gün görüşmesini kararlaştırdı. 23 Mayıs Pazar günü kızını alan Samet Mutlu, annesine teslim etmedi. Kızını almak için Sabiha Mutlu'ya tokat atan Samet Mutlu, sonrasında ateş etti. Ayağından vurulan Sabiha Mutlu, yere yığıldı.

DAVA AÇILDI

Ateş etmeye devam eden Samet Mutlu, Sabiha Mutlu'yu iki bacağından ve sağ elinden 5 kurşunla yaraladı. Sabiha Mutlu hastaneye kaldırılırken, Samet Mutlu polis ekiplerince yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Samet Mutlu'nun 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ile 'silahla tehdit' suçlarından dava açılmıştı.

17 YIL 1 AY HAPİS

Tekerlekli sandalyeye mahkûm kalan Sabiha Mutlu, duruşmaya önce sedye ile katılmış ve ''Ben adalet istiyorum. Ayaklarımı geri istiyorum, engelli kalacağım, yatalağım. Cezasını en üst seviyeden almasını istiyorum'' açıklamasında bulunmuştu. Mahkeme heyeti, sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle 15 yıl ve silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere toplamda 17 yıl 1 hapis cezasına, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

TALEP REDDEDİLDİ

Sanık Samet Mutlu, avukatı aracılığıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne (İstinaf) başvurarak kararın bozulmasını talep etti. BAM, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu 17 yıl 1 ay hapis cezasını kararını inceledi. BAM, kararın yerinde olduğunu belirterek Samet Mutlu'nun cezasını onadı.

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Sabiha Mutlu davası BAM'da onandı
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