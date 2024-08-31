Sabıkalı altgeçitte ailesini kaybeden Büşra: Hâlâ o köprünün altından çıkamadık

İstanbul Bakırköy'de önlemlerin yetersiz kalması sonucu sık sık TIR kazalarıyla gündeme gelen altgeçitte 11 Mart'ta ailesinden 4 kişiyi kaybeden Büşra Aytekin aylar süren sessizliğini SABAH'a bozdu.Annesi, ağabeyi, yengesi ve yeğeni ihmaller zinciri nedeniyle hayattan kopan Büşra Aytekin, geçen salı günü aynı yerde yine bir TIR'ın İETT otobüsünün üzerine devrilmesi sonucu 8 kişinin yaralanmasıyla bir kez daha şok yaşadıklarını söyledi.Kazanın yaşandığı yolu hiç kullanmamalarına rağmen acı kazanın etkisinden bir türlü kurtulamadıklarını ifade eden Büşra Aytekin, "Zihinsel olarak o noktadan hâlâ uzaklaşamadık. Kafamızın içinde hâlâ o köprünün altındayız. Geçmiş kazalardan gerekli dersler çıkarılsaydı, gerekli düzenlemeler yapılsaydı başka canlar yanmazdı. O yolu düzenli olarak kullanmak zorunda olan herkes, her gün canını tehlikeye atarak oradan geçiyor. İnşallah gerekli adımlar atılarak yenilerinin yaşanması önlenir ve daha fazla can kaybı yaşanmaz" dedi.Geçen hafta yaşanan kaza ile ailesini hayattan koparan kazanın bire bir aynı olduğunu söyleyen Aytekin, "Salı günü onlarca insan aynı şekilde ölebilirdi. Gerekli önlemler alınmadığı ve gerekli cezalar verilmediği müddetçe yarın da ölebilir. Sadece birkaç ay önce orada böyle bir facia yaşanmasına rağmen belli ki o noktada fazladan hiçbir önlem alınmamış, hiçbir ekstra tedbir uygulanmamış.