Sabıkalı eski sevgili, kadını kabloyla boğdu

Giresun'dayaşayan, daha önce kasten adam öldürme ile çeşitli suçlardan cezaevinde yatan ve 2022'de tahliye olan İ. Y. (57), önceki gece eski sevgilisi Şengül Yeşilkaya'nın (52) işlettiği türkü evine gitti. Saat 01.30 sıralarında ise ikili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Y, kısa sürede büyüyen tartışmanın ardındanŞengül Yeşilkaya'yı dövmeye başladı. Ardından da bilgisayar kablosuyla boğdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeşilkaya'nın cesedi, otopsi için morga kaldırılırkenkaçan İ. Y. dün sabah polis ekipleri tarafından Keşap ilçesinde yakalandı. Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının sorgusunun sürdüğü bildirildi.