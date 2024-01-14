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Giriş Tarihi: 15.1.2024

Sabıkalı eski sevgili, kadını kabloyla boğdu

Giresun’da türkü evi işleten 52 yaşındaki Şengül Yeşilkaya, kıskançlık krizine giren sabıkalı eski sevgilisi tarafından kabloyla boğuldu

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Sabıkalı eski sevgili, kadını kabloyla boğdu
Giresun'da yaşayan, daha önce kasten adam öldürme ile çeşitli suçlardan cezaevinde yatan ve 2022'de tahliye olan İ. Y. (57), önceki gece eski sevgilisi Şengül Yeşilkaya'nın (52) işlettiği türkü evine gitti. Saat 01.30 sıralarında ise ikili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Y, kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından



Şengül Yeşilkaya'yı dövmeye başladı. Ardından da bilgisayar kablosuyla boğdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeşilkaya'nın cesedi, otopsi için morga kaldırılırkenkaçan İ. Y. dün sabah polis ekipleri tarafından Keşap ilçesinde yakalandı. Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlının sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Sabıkalı eski sevgili, kadını kabloyla boğdu
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