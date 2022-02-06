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Giriş Tarihi: 6.2.2022

Sabıkalı koca, 6 aylık hamile eşini vahşice katletti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sabıkalı koca, 6 aylık hamile eşini vahşice katletti
İstanbul Ümraniye'de, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve 18 suç kaydı bulunduğu belirtilen Ozan Dum (21), 6 aylık hamile olan dini nikâhlı eşi Hasret Dalkoparan'ı (20) 1.5 yaşındaki kızlarının gözü önünde vahşice katletti, Olay Ümraniye, Adem Yavuz Mahallesi'nde önceki gün saat 15.20 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Hasret Dalkkoparan eşinden şiddet gördüğü için ağabeyi Tolga Dalkoparan'ın evine sığındı. Eşinin peşine düşen Ozan Dum, Tolga Dalkoparan'ın markete gitmesinden yararlanarak eve girdi ve Hasret Dalkoparan'a tabancayla 5 el ateş etti. Cani koca, 1.5 yaşındaki kızının gözü önünde eşinin kollarını ve bacaklarını keserek parçalara ayırdı.
Saldırgan kaçarken, silah seslerini duyan komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Hasret Dalkoparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Soruştuma başlatan polis ekipleri, 18 suç kaydı olduğu belirtilen saldırgan Ozan Dum'u olaydan yaklaşık 2 saat sonra kullandığı ruhsatsız tabanca ile Çekmeköy'de yakaladı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ozan Dum. 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Vahşice katledilen Hasret Dalkoparan dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Baba Derya Dalkoparan, "Bu caninin idamını istiyorum, çifte cinayet gerçekleştirdi. Benim kızım hamileydi" dedi.

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Sabıkalı koca, 6 aylık hamile eşini vahşice katletti
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