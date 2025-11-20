Sabıkalı koca dehşet saçtı

İstanbul Pendik'te yaşayan 19 suçtan sabıkalı Sedat Akgün, karısı Firdevs Akgün'ü bıçakla öldürdükten sonra gittiği Sakarya Karasu'da başına ateş ederek intihar etti. Çiftin 8 yaşında bir çocuklarının olduğu öğrenildi. Pendik Batı Mahallesi Erol Kaya Caddesi üzerinde bulunan bir adreste yaşanan olay önceki akşam 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki Sedat Akgün ile eşi Firdevs Akgün (34) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmada Sedat Akgün, Firdevs Akgün'ü yatak odasında bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Firdevs Akgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

19 SABIKASI VAR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Firdevs Akgün'ün kocası Sedat Akgün'ün Sakarya'nın Karasu ilçesinde silahla başına ateş ederek intihar ettiğini belirlendi. Genç kadının cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç kadının kadın kuaförü olduğu ve kendi yerini işlettiği öğrenildi. Çiftin 8 yaşında bir çocukları olduğu öğrenildi. Öte yandan Sedat Akgün'ün 19 suçtan, Firdevs Akgün'ün de 2 suçtan sabıka kaydının olduğu öğrenildi. Çiftin ayrıca Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Bürosuna çiftin tehdit, kasten yaralama, hakaret suçlarından başvurusunun olduğu belirlendi.