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Giriş Tarihi: 19.11.2023

Sabıkalı oyuncu bu kez uyuşturucudan yakalandı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Sabıkalı oyuncu bu kez uyuşturucudan yakalandı
Adana'da geçen aylarda bir avukatın cüzdanını çaldığı için tutuklanıp, bir süre sonra serbest bırakılan dizi oyuncusu Ulaş Ünal, bu kez uyuşturucu ticaretinden tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik çalışmalarda, Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda, kentte Sıfır Bir dizisiyle tanınan ve başka bir internet platformu dizisinde de rol alan Ulaş Ünal ve yanındaki Semih Ç. ile Süleyman Ö.'yü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında satışa hazır 2 pakette 1,1 sentetik kannabinoid ve 2 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerden Ünal'ın ifadesinde, "Uyuşturucuyu kendim kullanıyorum. Üzerimde sadece hap taşırım" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal ve Semih Ç. tutuklanırken; Süleyman Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Ulaş Ünal'ın, geçen aylarda Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda bir avukatın cüzdanını çaldığı için tutuklandığı, kısa süre önce serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Sabıkalı oyuncu bu kez uyuşturucudan yakalandı
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