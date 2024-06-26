Sabıkalı sevgili genç kızı bıçakladı

Karabük'ün Hürriyet Mahallesi, Menderes Caddesi üzerinde bulunan çay ocağında kız arkadaşı ve teyzesi ile oturan Emine A. (28), yanına gelen eski sevgilisi M.D. (31) tarafından kasığından bıçaklandı. Emine A. aldığı bıçak darbeleriyle yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Emine A.'nın hayati tehlikesi bulunmazken tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaçan şüpheli saklandığı evde 24 saat geçmeden yakalandı. Şüpheli M.D.'nin 'parada sahtecilik', 'evden hırsızlık', 'cinsel taciz', 'açıktan hırsızlık', 'dolandırıcılık' gibi 18 farklı suç kaydı olduğu öğrenilirken, daha önce de eski sevgilisi Emine A.'yı tehdit ettiği için hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.