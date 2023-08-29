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Giriş Tarihi: 29.8.2023 14:09

Sabıkalı suçluyu polis etkisiz hale getirdi

İstanbul Bayrampaşa’da Volkan L. isimli şüpheli otobüs durağında bekleyen vatandaşlara bıçak gösterdi. Bu sırada göreve gitmekte olan polis memuru E.A isimli şüpheliyi sakinleştirmek istedi. Şüpheli elindeki bıçakla bu kez polis memuru E.A.'nın üzerine yürüdü. Polis memuru E.A. şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sabıkalı suçluyu polis etkisiz hale getirdi
Olay, bugün sabah saatlerinde Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesinde meydana geldi. Volkan L. isimli şüpheli bıçak göstererek durakta otobüs bekleyen yolcuları tehdit etti. O esnada göreve gitmek için otobüs durağına gelen E.A. isimli polis memuru şüpheliyi uyardı. Şüpheli bu kez elindeki bıçakla polis memurunun üzerine yürüdü. Bunun üzerine polis memuru E.A. şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Hafif yaralanan şüpheli olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredekileri tehdit eden ve polis memuru E..A.'ya bıçakla saldıran şüpheli Volkan L.'nin 49 farklı suçtan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Sabıkalı suçluyu polis etkisiz hale getirdi
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