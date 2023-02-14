Sabır İle İlgili Ayetler – Kuran’da Sabretmenin Önemini Anlatan Sabır Ayetleri Neler?

Sabır etmek sürekli dilimize de yansıyan ve bizi diri tutan bir durumdur. İslam alemi için de önemli bir yere sahip olan sabır kavramı Kuran'da ve pek çok hadiste de geçiyor. Sabır özellikle gerçekleşen veya gerçekleşmesi beklenen durumlarda direnç gösterme, olumsuzlukları olumlu kılmak için gösterilen metanet anlamına da gelir. Kuran'da sabır hangi ayette geçiyor sorusu çok sık merak edilmiştir. Kullanıcılar tarafından da araştırılan sabır ayetleri çeşitlilik gösterir. Arapça ve Türkçe anlamlarıyla sabrın önemi ile ilgili ayetler internette araştırılmıştır. Kuran'da sabretmenin önemini anlatan sabır ayetleri neler? Sabır ile ilgili ayet ve hadisler bu yazımızda sizlerle.

Sabır ile İlgili Ayetler

Sabretmek İslam dininde de oldukça büyük bir öneme sahip olan, olumsuzlukları olumluya çeviren bir durumdur. Sabır ile ilgili ayetler, İslam aleminin kitabı olan Kuran'da da çok kez geçmiştir. Pek çok ayette karşılaşılan sabır ayetleri aşağıdaki gibidir;

Bakara suresi 45. Ayet: Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Doğrusu namaz çok ağır ve çetin bir iştir. Fakat o, Allah'a duyduğu derin saygıdan kalbi ürperenlere ağır gelmez.

Bakara 153. Ayet: Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin! Çünkü Allah, sabredenlerle beraberdir.

Âl-İ imrân 15. Ayet: Onlara şöyle söyle: "Size bunlardan daha güzelini haber vereyim mi? Takvâ sahiplerine Rableri katında altlarından ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve hepsinden öte Allah'ın rızâsı vardır. Allah, kullarını hakkiyle görmektedir.

Âl-İ imrân 17. Ayet: Onlar sabreden, söz ve davranışlarında dürüst olan, ilâhî emirlere gönülden itaat eden, mallarını Allah yolunda harcayan ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir.

Nahl 127. Ayet: Rasûlüm! Sabret; şunu bil ki sabretmen de ancak Allah'ın yardımıyla olur. Dâvetini kabul etmiyorlar diye üzülme; kurmaya çalıştıkları tuzaklar sebebiyle de telâş edip sıkıntıya düşme.

Hac 34. Ayet: Biz her ümmete bir kurban ibâdeti belirledik ki, kendilerine rızık olarak verdiğimiz hayvanları kurban ederken üzerlerine Allah'ın adını ansınlar. Şunu iyi bilin ki, sizin ilâhınız tek bir ilâhtır; öyleyse artık O'na teslim olun. Rasûlüm! Tam bir ihlâs, samimiyet ve tevazu içinde Allah'a boyun eğen kulları müjdele!

Sabır ile İlgili Ayet ve Hadisler

Sabır ile ilgili ayet ve hadisler kullanıcılar tarafından çok sık araştırılmıştır. Kuran'da sabır ile ilgili çok sayıda ayet vardır. Ayetlerin yanı sıra Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in hadislerinde de sabır ile ilgili sözler vardır. Bu ayet ve hadislerden bazıları şu şekildedir;

Mümezzil 10. Ayet: Müşriklerin ileri geri konuşmalarına sabret ve bir mü'mine yakışan onurlu bir tavırla onlardan güzellikle uzaklaş.

İnsan 24. Ayet: Rabbin hükmünü verinceye kadar sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve nankör kâfire itaat etme.

Yusuf 18. Ayet: Yûsuf'un gömleğini de üzerine yalandan bir kan sürüp getirmişlerdi. Babaları şöyle dedi: "Hayır! Belli ki, nefisleriniz sizi aldatıp, böyle kötü bir işe sürüklemiş. Artık bana düşen, en güzel şekilde sabretmektir. Ne diyeyim, sizin bu anlattıklarınız karşısında yardımına sığınacağım tek merci yalnız Allah'tır!"

Hadisler ise şu şekildedir;

"Güçlü kimse, insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisine hâkim olandır." (Müslim, Birr, 107)

"...Kim sabrederse, Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir." (Müslim, Zekât, 124)

"Müminin durumu ne hoştur! Her hâli kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hâl geldiğinde şükreder; bu onun için hayır olur. Başına sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder; bu da onun için hayır olur." (M7500 Müslim, Zühd, 64)

"Herhangi bir kulumu sevgili gözlerini kaybetmekle sınadığımda, eğer sabrederse gözlerine karşılık onu cennete koyarım." (B5653 Buhârî, Merdâ, 7)