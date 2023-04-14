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Giriş Tarihi: 14.4.2023 23:12 Son Güncelleme: 14.4.2023 23:45

Sabırsız sürücünün yaptığı 'bu kadarına da pes! dedirtti

Kırıkkale'de yüzlerce aracın seyir halinde olduğu karayolundaki trafikten bunalan sabırsız bir sürücü aracıyla orta refüjdeki su kanalında ilerlemeyi tercih etti. Görenleri bu kadarına da pes dedirten o anları başka bir sürücü cep telefonu ile kayıt altına aldı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Sabırsız sürücünün yaptığı ’bu kadarına da pes! dedirtti

Okulların ara tatilinin başlamasıyla birlikte Ramazan Bayramını memleketlerinde ya da tatile yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar haftanın son iş günü mesai bitimiyle birlikte yollara koyuldu

Bu nedenle bir çok noktada trafik oluştu. Tarfik yoğunluğunun yaşandığı noktalardan biri de 43 ilin kesişim noktası Kırıkkale oldu.

Sabırsız sürücünün yaptığı 'bu kadarına da pes! dedirtti | Video

BU KADARINA PES !

Ancak Ankara yönünden Kırıkkale yönüne seyir halindeki yüzlerce aracın oluşturduğu trafikten bunalan bir sürücünün girişimi ise görenleri pes dedirtti. Trafikten bunaldığı tahmin edilen sürücü orta refüjdeki su kanalına girerek ilerlemeyi tercih etti.

Karayolunda seyir halindeki bir başka araçta bulunanlar yaşananları cep telefonu ile anbean kayda aldı. Cep telefonuna yansıyan görüntüler izleyenleri hem şaşırttı hem de bu kadarına pes dedirterek gülümsetti.

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Sabırsız sürücünün yaptığı 'bu kadarına da pes! dedirtti
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