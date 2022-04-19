Sabotaj şüphesi olan Bodrum yangınına ilişkin 3 gözaltı

Bodrum Yakaköy Mahallesi'nde 17 Nisan Pazar günü sabah erken saatlerde ormanlık ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın öğle ekiplerin ve çevredekilerin müdahalesiyle 6 saat sonunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, rüzgarın etkisiyle tekrar alevler yükselmeye başladı. Yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangında bir sabotaj şüphesi üzerinde durulduğunu, incelemenin sürdüğünü bildirdi.
Görgü tanıklarının yangın bölgesinde gördükleri otomobilin yetkililere bildirmesi üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler bugün Bodrum Adliyesi'nde ifade verdi.
İhbar edilen otomobil içinde görülen Ö.Ö, Y.T ve S.D, çıkarıldığı mahkemede verdiği ifadesinde, yangından hemen önce bölgede alkol aldıklarını ve ihtiyaçlarını gidermek için araçtan indiklerini söyledi. Aynı bölgede kendilerine ait arsasına gitmek için yola çıktıklarını belirten şüphelilerin, adliyedeki işlemleri devam ediyor.