Başsavcılık itiraz etti! Sabri Uzun’a adli kontrol kararı...

Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Başkanı Sabri Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik asılsız paylaşımı sonrası harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Uzun'un, İstanbul'a getirildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Savcılık ifadesinin ardından Sabri Uzun, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sorgusu tamamlanan Uzun hakkında adli kontrol tedbiri uygulamasına karar verilerek serbest bırakıldı.
BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ
Adli kontrol kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.