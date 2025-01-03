Haberler Yaşam Haberleri Başsavcılık itiraz etti! Sabri Uzun’a adli kontrol kararı...
Giriş Tarihi: 3.1.2025 12:25 Son Güncelleme: 3.1.2025 12:33

Başsavcılık itiraz etti! Sabri Uzun’a adli kontrol kararı...

Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Başkanı Sabri Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik asılsız sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Uzun, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Başsavcılık itiraz etti! Sabri Uzun’a adli kontrol kararı...

Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Başkanı Sabri Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik asılsız paylaşımı sonrası harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Uzun'un, İstanbul'a getirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Savcılık ifadesinin ardından Sabri Uzun, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sorgusu tamamlanan Uzun hakkında adli kontrol tedbiri uygulamasına karar verilerek serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ

Adli kontrol kararına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başsavcılık itiraz etti! Sabri Uzun’a adli kontrol kararı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA