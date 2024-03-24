“Saburhane kültür turizminin merkezi olacak”

Cumhur İttifakı Menteşe Belediye Başkan adayı op. Dr. Şadi Ballı, Menteşe ilçesinde seçim çalışmalarına devam etti. Ballı, iftar programı sonrası Saburhane Mahallesinde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Kahvehane sohbetlerinde projelerine değinen Ballı, Saburhane için de ayrı bir sayfa açtı.

Ballı, dünya turizminin başkenti olan Muğla'nın her yıl milyonlarca turisti ağırladığına dikkati çekerek, "Menteşe bu pastadan gerekli payı alamıyor. Oysa ki tescilli 4 binin üzerindeki Muğla evi, aslına uygun olarak restore edilip, kültür turizmine kazandırılabilir. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ile Menteşe Belediyemiz kardeş şehir imiş. Aynı zamanda tarihi arasta çarşımız da aynı yöntemle canlandırılabilir. Menteşe'de 12 ay turizm hayal değil. Ayakları yere basan projeler ile geliyoruz. Saburhane'yi kültür turizminin merkezi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Tarihi Arasta Çarşısı ve Saburhane bölgesinin restorasyonu ile hem Menteşe'nin tarihi dokusunun ön plana çıkarılacağına vurgu yapan Ballı, böylelikle kültürel ve turistik alanların oluşturulacağını dile getirdi. Ballı, bu alanlarda dizi ve film çekimleri için film platosu oluşturularak, tanıtıma da katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Mabolla Antik Kenti'nin yer aldığı Masa Dağı'na (Asar) Seyir Terası projesini hayata geçireceklerini anlatan Ballı, şunları kaydetti: "Menteşemize gelen ziyaretçilerimizin, güzel kentimizi panoramik görebilmelerine olanak sağlamak için Masa Dağı'na cam seyir terası kuracağız. Aynı zamanda Mabolla Antik Kenti'nin de bulunduğu bu alana ulaşımı kolaylaştırmak için geniş görüş imkanı sunan asansör ya da telesiyej sistemi kuracağız. Kentimize gelen misafirlerimiz, aslına uygun olarak restorasyonu tamamlanmış Saburhane Mahallemizi dolaştıktan sonra asansör ya da telesiyej ile Masa Dağı'na çıkıp cam seyir terasından güzel Menteşemizi panaromik olarak izleyebilecek."

Ballı, her mevsim ve mümkün olan her fırsatta Menteşe'nin marka değerini arttıracak ve kent ekonomisine katkı sağlayacak kültür sanat festivalleri düzenleyerek, Menteşe'yi karnaval kentine dönüştüreceklerini de sözlerine ekledi.