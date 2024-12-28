Saç düzleştiriciyi bile çalmış… Kaçarken yakaladılar

İstanbul'un Avcılar İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir adrese giren hırsız, adresten tablet bilgisayar, cep telefonu ve saç düzleştirme cihazı çaldı. Polisleri fark eden hırsız binanın çatısına kaçtı. J.J.J.S. isimli hırsız, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan eşyalar da hırsızın sırt çantasında bulundu. Hırsızın üzerinden de sahte 800 dolar çıktı. "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen J.J.J.S. isimli hırsız tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.