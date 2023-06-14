Saç Ekim Uzmanı Mehmet Hanifi Kutlar: "Saç ekiminin püf noktaları"

Mehmet Hanifi Kutlar, saç ekimi sürecinde dikkate alınması gereken ilk noktanın doğru bir değerlendirme olduğunu belirtiyor. Bu değerlendirme, kişinin saç durumu, dökülme miktarı, donör alanın durumu ve beklentileri gibi faktörleri içermeli. Buna göre kişiye en uygun saç ekimi yöntemi ve planlaması yapılmalıdır. Kutlar, bu aşamada profesyonel bir saç ekim kliniği ve tecrübeli bir hekimle çalışmanın öneminin göz ardı edilmemesi gerektiğinin altığı özellikle çiziyor.

Saç ekimi operasyonunun başarısı için donör alanın iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kutlar, "Donör alanın sağlıklı ve yeterli miktarda saç kökü içermesi önemlidir. Bu nedenle donör bölgesinin profesyonel bir şekilde incelenmesi ve saç köklerinin zarar görmemesi büyük önem taşır. Saç ekimi sırasında kullanılan tekniklerin de dikkatle seçilmesi gerekiyor. FUT (Follicular Unit Transplantation) ve FUE (Follicular Unit Extraction) gibi tekniklerin her birinin avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Uzman bir hekim, kişinin saç durumuna göre en uygun teknikleri belirlemelidir." İfadelerini kullanıyor.

Operasyon sonrası dönemde de dikkatli bir bakımın önemli olduğunu vurgulayan Kutlar, hasta tarafından verilen talimatlara eksiksiz uyulması gerektiğini belirtiyor ve saç ekimi sonrasında kabuklanma, kızarıklık ve kaşıntı gibi durumların normal olduğunu ancak bu sürecin doğru şekilde yönetilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Mehmet Hanifi Kutlar, saç ekimi sürecinin başarıya ulaşması için hekim-hasta iletişiminin de büyük önem taşıdığını vurgularken, hastanın beklentilerinin ve isteklerinin doğru bir şekilde anlaşılması ve hekimin tecrübesiyle uyumlu bir planlama yapılması gerektiğini belirtiyor.