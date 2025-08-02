Saç ekimi için Türkiye’ye gelen İngiliz hasta operasyon sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti

Birleşik Krallık'tan İstanbul'a saç ekimi için gelen 38 yaşındaki Martyn James Latchman, operasyon sonrası fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Birleşik Krallık'ta yaşayan 38 yaşındaki Martyn James Latchman, İstanbul Beşiktaş'ta faaliyet gösteren özel bir klinikle saç ekimi için anlaştı. Geçtiğimiz pazartesi günü kliniğe yatan Latchman'ın operasyonu yaklaşık 5 saat sürdü.

SAÇ EKİM OPERASYONU SONRASINDA FENALAŞIP HAYATINI KAYBETTİ

Saç ekimi tamamlandıktan kısa süre sonra fenalaşan Latchman, acilen en yakın hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan hasta, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

OPERASYONU YAPAN KLİNİK VE DOKTORLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Latchman'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili olarak "taksirle öldürme" şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Klinikte görevli anestezi uzmanı, operasyonu gerçekleştiren doktor ve klinik sahibinin ifadesi alındı.

KLİNİKTEN SAVUNMADA HERHANGİ İHMAL VE SORUMLULUKLARININ BULUNMADIĞI BELİRTİLDİ

Klinik yetkilileri, Latchman'ın ölümünde herhangi bir ihmal veya sorumluluklarının bulunmadığını iddia etti. Otopsi işlemlerinin ardından İngiliz hastanın cenazesi ülkesine gönderildi.