‘Saç ekiminde merdivenaltı kliniklerden uzak durun’

Gelişmiş sağlık altyapısıyla ve uzman sağlıkçı kadrosuyla, dünyanın dört bir yanından hastaların tercih ettiği Türkiye, estetik cerrahi ve saç ekiminde de lider ülke konumunda. Türkiye'nin bu alandaki başarısından pay kapma yarışı, merdivenaltı kliniklere de zemin hazırlıyor. Saç ekim uzmanı Elif Güler, saç ekimi işleminin hastane ortamında yapılması gerektiğini belirterek, "Ekibin başında kesinlikle uzman doktorlar olmalı. Merdivenaltı klinikler hayati riske yol açabilir. İstenilen sonucu da vermez. Bu nedenle seçici davranılmalıdır. Saç ekimi bir cerrahi işlemdir. Bu asla unutulmamalı" diye konuştu. Güler, "Saç ekiminden sonra saç gelişimi bir seneye kadar devam eder. Bizler bu işi matematik olarak yapıyoruz. Ölçüm yapıyoruz. Kas yapımını baz alıyoruz. Her hasta için farklı çizimler yapıyoruz. Biz 45 yaşından sonra hasta seçiyoruz. Ancak doktor onaylarsa 45'ten sonra yapıyoruz. Ama genelde kabul etmiyoruz. Gerekli testler yapılır, onay verilirse süreç başlar" dedi.