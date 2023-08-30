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Giriş Tarihi: 30.8.2023 10:27 Son Güncelleme: 30.8.2023 11:17

Saç ekiminizi bile plastik cerraha yaptırın

Yaş haddinden dolayı emekli olan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Metin Yavuz için Mithat Özsan Amfisi’nde emeklilik töreni düzenlendi. 38 yıl önce ÇÜ’de “Araştırma Görevlisi” olarak göreve başlayan Prof. Dr. Metin Yavuz’a Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel tarafından plaket takdim edildi. Törenden sonra Çukurova Teknokent’te “Plastik Cerrahide Güncel Yaklaşımlar” sempozyumu gerçekleştirildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Saç ekiminizi bile plastik cerraha yaptırın

38 yıllık dönem içerisinde hem Doğu Akdeniz, hem Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde üst düzey ameliyatlar gerçekleştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Yavuz, "Diğer anabilim dallarıyla birlikte önemli çalışmalara imza attık. Estetik konusunda ülkemizin sınırları aştık ve uluslararası durumdayız.

Ülkemiz sağlık turizmi açısından da estetik alanında üst düzeyde. Bu imajımızı bozmamamız gerekir. Estetiği mutlaka iyi yetişmiş plastik cerrahlar yapmalıdır. Eğer bunu herkes yaparsa kötü sonuçlar doğurur. Uluslararası düzeyde yakaladığımız bu rüzgarı kaybedebiliriz. Göz kapağı, yüz germe, veya botoks, dolgu, saç ekimi dahil plastik cerrahinin yapması lazım" dedi.

Aynı zamanda Interplast Türkiye Derneği Başkanlığını da yaptığını ifade eden Yavuz, "Dünyanın her yerine giderek karşılık beklemeden yeni doğan dudak, damak gereken bebeklerin ücretsiz ameliyatını gerçekleştiren bir kuruluşuz. Bosna-Hersek, Kazakistan, Azerbaycan, Etopya ve KKTC' gibi birçok ülkede ameliyatlar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. En mutlu olduğumuz ameliyatlarımız bunlar" diye konuştu.

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Saç ekiminizi bile plastik cerraha yaptırın
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