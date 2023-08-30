Saç ekiminizi bile plastik cerraha yaptırın

38 yıllık dönem içerisinde hem Doğu Akdeniz, hem Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde üst düzey ameliyatlar gerçekleştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Yavuz, "Diğer anabilim dallarıyla birlikte önemli çalışmalara imza attık. Estetik konusunda ülkemizin sınırları aştık ve uluslararası durumdayız.

Ülkemiz sağlık turizmi açısından da estetik alanında üst düzeyde. Bu imajımızı bozmamamız gerekir. Estetiği mutlaka iyi yetişmiş plastik cerrahlar yapmalıdır. Eğer bunu herkes yaparsa kötü sonuçlar doğurur. Uluslararası düzeyde yakaladığımız bu rüzgarı kaybedebiliriz. Göz kapağı, yüz germe, veya botoks, dolgu, saç ekimi dahil plastik cerrahinin yapması lazım" dedi.

Aynı zamanda Interplast Türkiye Derneği Başkanlığını da yaptığını ifade eden Yavuz, "Dünyanın her yerine giderek karşılık beklemeden yeni doğan dudak, damak gereken bebeklerin ücretsiz ameliyatını gerçekleştiren bir kuruluşuz. Bosna-Hersek, Kazakistan, Azerbaycan, Etopya ve KKTC' gibi birçok ülkede ameliyatlar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. En mutlu olduğumuz ameliyatlarımız bunlar" diye konuştu.