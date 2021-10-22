Saç tasarım uzmanı Veysel Yavuz: Gelin saçında doğallık moda

Türkiye'nin önde gelen saç tasarım uzmanları arasında yer alan Veysel Yavuz, yeni dönem gelin modası hakkında tüyolar verdi. Yavuz, özellikle pandemi döneminden sonra başlayan doğallık ve sadelik akımının gelin saçlarına da sirayet ettiğini, abartılı tasarımların artık demode bulunduğunu söyledi: "Gelin saçı denince akla gelen ilk model; topuzdur. Gelin topuzları da uzun yıllardır popülerliğini koruyordu, ta ki bu yıla kadar. Pandemi döneminden sonra hayatın her alanında doğala dönüş başladı. Bu akım, doğal olarak gelin saçlarını da etkiledi."

MAKYAJ DA SADELEŞTİ

Gelinlerin artık onlarca tokanın kullanıldığı kocaman topuzlar yerine daha rahat hissedecekleri rahat modellerle düğün eğlencesinin tadını çıkardıklarını söyleyen Veysel Yavuz, sadece saçların değil, makyajın da sadeleştiğini belirtti: "Yeni trend; rahatlık ve doğallık. Gelinlerin hem saçları hem de makyajı sadeleşiyor. Benim de gelin adaylarına tavsiyem; o özel günde abartılı saç modellerinden kaçınmaları, makyajlarında da doğal tonları tercih etmeleri. Böylece daha güzel, daha cezbedici ve daha trend görünecekler."

AVRUPA ÜLKELERİNE GİDİYOR

Yaptığı gelin saçı modellerini sosyal medyada paylaşmaya başlayınca yurtdışında da dikkat çeken Veysel Yavuz, sık sık iş için Avrupa ülkelerine gittiğini söyledi: "Çalışmalarımı ilk paylaştığım günden bu yana inanılmaz bir talep görüyorum. Gelin saçı için yurtdışından çok teklif alıyorum. Sadece gelin saçı taramak için bile Avrupa'nın birçok ülkesine gittiğim oluyor. Gözlemlediğim kadarıyla, dünyanın her yerinde gelinler artık doğal görünmenin peşinde."