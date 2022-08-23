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Giriş Tarihi: 23.8.2022 14:22

Saç tasarımcısı Murat Kılıç’a dizilerden teklif yağıyor

Saç tasarım sanatçısı Murat Kılıç dizi ve film yapımcılarının gözdesi haline geldi. Daha önce de çok sayıda oyuncuyla çalışan Kılıç’a yeni çekilmeye başlayan birçok dizi ve film projesinin kulisinde görev alması için teklif yağıyor. Başarılı tasarımcı bugünlerde aldığı teklifleri değerlendiriyor.

Saç tasarımcısı Murat Kılıç’a dizilerden teklif yağıyor

Daha önce dev kozmetik markaları için eğitimler veren Murat Kılıç, aralarında Avrupa'nın gözde süper modellerinin de yer aldığı çok sayıda isme saç tasarımının inceliklerini öğretmişti. Uzun süredir ünlülerle çalışan Kılıç, yeni çekilecek büyük bütçeli dizi ve sinema projelerinden de teklif almaya başladı. Daha önce de setlerde görev alan Kılıç, bu ilginin kendisini mutlu ettiğini söyledi: "İşinizi severek yapmanın ve mesleğinizin aslında bir sanat olduğunun bilincinde hareket etmenin getirdiği güzel teklifler tabii bunlar. Daha önce de çok izlenen birçok yapımda oyuncularla çalıştım. Ancak bu kez çok sayıda proje için teklif geldi ve zamanları da çakışıyor. Hepsine yetişebilmem mümkün değil. Aralarından seçim yapacağım."

CANLANDIRACAĞI KARAKTER DE ÖNEMLİ

Murat Kılıç, oyunculara saç tasarımı yaparken fiziksel özelliklerinin yanı sıra canlandıracağı karakteri de göz önünde bulundurduğunu söyledi: "Bizim işimiz sadece saç kesmekten ibaret değil. Kişinin yüz yapısına en uygun saç kesimini bulmak maharet. İşte 'sanat' dediğimiz durum da burada devreye giriyor. Önce yüz yapısına uygun kesimi belirliyor ve ardından renk analizi yapıyoruz. Bu noktada ten ve göz rengi önemli. Oyuncunun canlandıracağı rolün karakteristik yapısı da saç tasarımını belirleyen etkenlerden. Örneğin asi bir kişiliği canlandıracaksa daha sıra dışı renk ve modeller seçmek gerekiyor ya da sakin, hanım hanımcık bi kadını oynayacaksa ona uygun bir seçim yapmak şart."

13 YILDA ZİRVEYE ULAŞTI

29 yaşındaki başarılı saç tasarımcısı Murat Kılıç meslek hayatına 16 yaşında başladı. Kılıç 2015 yılında başladığı Toni&Guy'da 3 yıl çalıştıktan sonra 2018 yılında THEMOST Kuaför markası ile kariyerine devam etti. Murat Kılıç, 2020 yılında THEMOST Bahçeşehir ve 2022 yılında THEMOST Beylikdüzü şubelerinin kurucu ortağı oldu.

'İlandır'

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Saç tasarımcısı Murat Kılıç’a dizilerden teklif yağıyor
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